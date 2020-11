Сломавшего ногу Джо Байдена сняли на видео

CentralAsia (CA) - У больницы в штате Делавэр на видео сняли избранного президента США Джой Байдена, когда он выходил из ортопедического отделения, после перелома ноги. Видео опубликовали в Твиттере.

Байден шел в сопровождении нескольких человек. На видео он идет, не пользуясь ничьей помощью. Политик и все его окружение носят маски. В конце ролика он подходит к машине и садится в нее.

В субботу Байден поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально врач не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование, которое позднее показало два перелома ноги.

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur — Kelly O'Donnell (@KellyO) November 29, 2020