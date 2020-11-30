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  30 ноября 2020
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Сломавшего ногу Джо Байдена сняли на видео
Джо Байден
Джо Байден
Предыстория: Джо Байден получил перелом ноги после падения

CentralAsia (CA) -  У больницы в штате Делавэр на видео сняли избранного президента США Джой Байдена, когда он выходил из ортопедического отделения, после перелома ноги. Видео опубликовали в Твиттере.

Байден шел в сопровождении нескольких человек. На видео он идет, не пользуясь ничьей помощью. Политик и все его окружение носят маски. В конце ролика он подходит к машине и садится в нее.

В субботу Байден поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально врач не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование, которое позднее показало два перелома ноги.
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