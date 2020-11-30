Иран грозит ответом на убийство известного физика-ядерщика

CentralAsia (CA) - Парламент Ирана потребовал прекратить проверки ядерных объектов страны со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Требование прозвучало после убийства главного специалиста страны по ядерной физике Мохсена Фахризаде, пишет ВВС.

Иранский парламент пересмотрит постановление о проверках, которое было положено в основу соглашения о ядерной программе Тегерана, подписанного Ираном и рядом ведущих западных держав.