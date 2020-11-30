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  30 ноября 2020
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Иран грозит ответом на убийство известного физика-ядерщика
Предыстория: В Иране в результате покушения убит ведущий физик-ядерщик страны

CentralAsia (CA) -  Парламент Ирана потребовал прекратить проверки ядерных объектов страны со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Требование прозвучало после убийства главного специалиста страны по ядерной физике Мохсена Фахризаде, пишет ВВС.

Иранский парламент пересмотрит постановление о проверках, которое было положено в основу соглашения о ядерной программе Тегерана, подписанного Ираном и рядом ведущих западных держав.

На данный момент пока никто не взял на себя ответственность за убийство иранского ядерщика Фахризаде, Тегеран возлагает ответственность на израильские спецслужбы и грозит «просчитанным и решительным ответом».

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