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  30 ноября 2020
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Число случаев коронавируса в России приблизилось к 2,3 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 26 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 565 (21,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 2 295 654 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 76,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 474 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 510 605 человек.

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