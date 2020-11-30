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  30 ноября 2020
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В России от коронавируса скончались почти 40 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 368 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 74, Красноярском крае – 23 и
Московской области – 20.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 39 895 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,2 млн человек, из них выздоровели — 1,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 510 605 пациентов.

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