В России от коронавируса скончались почти 40 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 368 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 74, Красноярском крае – 23 и

Московской области – 20.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 39 895 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,2 млн человек, из них выздоровели — 1,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 510 605 пациентов.