UzAuto Motors берет синдицированный кредит в 150 млн евро

CentralAsia (UZ) - Компания «UzAuto Motors» и лондонское отделение компании Credit Suisse AG подписали соглашение о международном синдицированном кредите на сумму до 150 млн. евро, сообщает пресс-служба компании. Средства, полученные в рамках соглашения, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов «UzAuto Motors», модернизацию и техническое оснащения завода и увеличение оборотных средств.

Реализация данных инвестиционных проектов позволит «UzAuto Motors» наладить запуск производства новых моделей General Motors на платформе GEM.

Подписание соглашения о международном синдицированном кредите стало знаковой сделкой для «UzAuto Motors», как дебют в международном синдицированном кредитовании.