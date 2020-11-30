UzAuto Motors берет синдицированный кредит в 150 млн евро

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- 14:14, 30 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Компания «UzAuto Motors» и лондонское отделение компании Credit Suisse AG подписали соглашение о международном синдицированном кредите на сумму до 150 млн. евро, сообщает пресс-служба компании. Средства, полученные в рамках соглашения, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов «UzAuto Motors», модернизацию и техническое оснащения завода и увеличение оборотных средств.
Реализация данных инвестиционных проектов позволит «UzAuto Motors» наладить запуск производства новых моделей General Motors на платформе GEM.
Подписание соглашения о международном синдицированном кредите стало знаковой сделкой для «UzAuto Motors», как дебют в международном синдицированном кредитовании.