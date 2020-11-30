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  30 ноября 2020
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Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

CentralAsia (CA) -  Американский словарь английского языка Merriam-Webster назвал слово pandemic (пандемия) словом 2020 года. Об этом говорится на сайте компании.

«Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный - и исключительно трудный - год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше Слово года. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре. Словом года Merriam-Webster в 2020 год является pandemic (пандемия, пандемический)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Вспышка COVID-19 впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 ноября коронавирус выявлен у 62 млн человек в 191 стране мира.

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