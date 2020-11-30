Катастрофу на Земле признали необратимой

CentralAsia (CA) - За последние два десятилетия масштабы засух и жары на Земле достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявила международная группа ученых из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая в статье, опубликованной в научном журнале Science.

Ученые реконструировали климатические условия во внутренней области Восточной Азии за последние 260 лет. Выяснилось, что климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов двадцатого века.

Специалисты считают, что этот рост в основном затрагивает климатическую систему Восточной Азии. Эти события невозможно объяснить естественной изменчивостью, и совсем скоро катастрофическое усиление станет необратимым, говорится в исследовании.

До этого в исследовании от 2014 года упоминалось, что на Монгольском плато происходит сокращение количества озер площадью более одного квадратного километра на 26%, а также значительном уменьшение средней площади крупнейших водоемов региона.

Ученые добавили, что исчезновение влаги из почвы окажется катастрофическим для экосистемы региона. Это может стать губительным для таких животных, как дикие овцы, антилопы и верблюды.

