Бердымухамедов поздравил Байдена с избранием на пост президента США

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США. Об этом 30 ноября сообщило госинформагентство Туркменистана.

«Твердо уверен, что дружба, взаимопонимание и заинтересованные партнерские отношения между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки будут и впредь укрепляться на благо народов обеих стран», — заявил Бердымухамедов.

На сегодняшний день Байдена поздравили с победой лидеры большинства европейских стран, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр и президент Израиля Биньямин Нетаньяху и Реувен Ривлин, а также многие другие политики. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков, заявил, что российский лидер поздравит нового главу США после окончательного подведения итогов выборов.