Forbes назвал Топ-10 самых популярных стран для переезда

CentralAsia (CA) - Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых популярных стран для переезда. В последнее время все чаще американцы говорят, что хотят уехать из США. С января по октябрь 2020 года на 29% увеличился поиск в гугле по фразе «как уехать за границу».

Исследование провел финансовый стартап Remitly, помогающий людям отправлять деньги за рубеж. Эта компания проанализировала поиски в гугле по 100 странам, ища среднемесячный объем фраз, связанных с переездом за рубеж. Затем компания составила рейтинг среди 100 стран по количеству таких поисков.

В целом, Канада заняла первое место. 30 стран, включая Великобританию, Мексику и Францию, поставили ее во главу своего списка мест, куда их граждане хотели бы переехать. Remitly отмечает, что привлекательность Канады связана с ее безопасностью, низкой безработицей, дружелюбным местным населением и природой.

А американцев больше привлекает не Канада, а дальние страны. Они во главу списка поставили Японию. Япония заняла второе место в мире после Канады как страна, куда хотят переехать люди из самых разных мест. В ней хотят жить граждане 13 стран, включая Австралию и Черногорию.

Третья в списке — Испания. Туда хотели бы переехать 12 стран, включая жителей Аргентины, Нидерландов, шести южноамериканских государств, а также Швеции и Финляндии. Как отмечает «Ремитли», привлекательность Испании связана с ее «великолепным здравоохранением, высоким уровнем безопасности и фантастическим качеством жизни».

В США хотят переехать жители двух стран — России и Норвегии. Наравне с Америкой оказалась Великобритания, которая популярна среди японцев и жителей Сент-Люсии.

Вот список из 10 самых популярных стран мира и тех государств, чьи жители хотят в эти страны переехать.

Канада. В нее хотят переехать жители 30 стран

Япония. В нее хотят переехать жители 13 стран

Испания. В нее хотят переехать жители 12 стран

Германия. В нее хотят переехать жители 8 стран

Катар. В него хотят переехать жители 6 стран

Австралия. В нее хотят переехать жители 5 стран

Швейцария. В нее хотят переехать жители 4 стран

Португалия. В нее хотят переехать жители 3 стран