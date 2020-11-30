В Турции арестовали граждан Туркменистана и Кыргызстана, пытавшихся незаконно продать свои органы

CentralAsia (TM) - В Стамбуле арестованы пять из 18 лиц, подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами.

Среди пытавшихся незаконно продать свои органы для трансплантации – уроженцы Кыргызстана, Туркменистана, а также Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины.

Сотрудники Управлением по борьбе с торговлей людьми среди беженцев Турции организовали проверку после подозрительных обращений в так называемый «комитет по этике» 18 иностранных граждан, которые представились родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов.

В ходе разбирательств выяснилось, что эти лица не имели родственной связи с пациентами, а просто хотели продать свои органы ради получения денег, сообщило агентство Анадолу.

После допроса восемь человек отпустили из-за отсутствия улик, подтверждающих их вину, еще десять предстали перед судом. В отношении пятерых подозреваемых в незаконной торговле органами была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятеро находятся под подпиской о невыезде.