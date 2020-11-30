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  30 ноября 2020
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Премьер-министр Узбекистана принимает участие в заседании Совета глав правительств ШОС

CentralAsia (UZ) -  Сегодня в 14.00 по ташкентскому времени в формате видеоконференции под председательством индийской стороны началось заседание Совета глав правительств–членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС). Об этом сообщает ИА «Дунё».

В работе СГП ШОС принимает участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В соответствии с согласованной повесткой дня главы правительств планируют обсудить вопросы преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции, цифровизации экономик государств–членов ШОС, углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения практики взаимных расчётов в национальных валютах.

В рамках повестки дня состоится обмен мнениями о ходе реализации Плана мероприятий на 2012–2025 годы по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года и о Концепции сотрудничества по развитию удалённых и сельских территорий в цифровую эпоху.

Участники заседания также рассмотрят тематику деятельности Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

Ожидается, что по итогам заседания СГП ШОС будет принято Совместное коммюнике.

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