Токаев поздравил Каракат Башанову — участницу детского Евровидения

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанку Каракат Башанову, занявшую второе место на конкурсе Junior Eurovision — 2020.

«Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на «Детском Евровидении - 2020». Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место», - написал Токаев в Твиттере.

Победителем детского Евровидения стала представительница Франции. Третье место заняла участница из Испании.

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