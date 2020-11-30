Токаев поздравил Каракат Башанову — участницу детского Евровидения

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанку Каракат Башанову, занявшую второе место на конкурсе Junior Eurovision — 2020.
«Поздравляю Каракат Башанову с великолепным выступлением на «Детском Евровидении - 2020». Она достойно представила Казахстан на этом престижном международном конкурсе, заняла почетное второе место», - написал Токаев в Твиттере.
Победителем детского Евровидения стала представительница Франции. Третье место заняла участница из Испании.
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