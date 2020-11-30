Минэнерго Узбекистана не признало за собой вины в массовой гибели птиц на птицефабрике

CentralAsia (UZ) - Министерство энергетики Узбекистана провело анализ причин инцидента на птицефабрике в Яккабагском районе Кашкадарьинской области, который был связан с отключением электроэнергии.

По данным Минэнерго, птицефабрика «Кумуш куз файзи», использует электроэнергию только для освещения и вентиляции помещений. Согласно договору, в случае отключения электроэнергии работа системы вентиляции цеха осуществляется запуском дизель-генератора.

Однако, 19 ноября, во время отключения электричества дизельное (летнее) топливо генератора замёрзло. В результате в этот день в периоды отключения электроэнергии генератор. Минэренго связал это "неподготовленностью предпринимателя к снижению температуры воздуха".

Как комментирует данный инцидент руководитель ООО «Кумуш куз файзи» Абдунаби Гиясов: «Мы допустили ошибку – топливо в нашем генераторе замерзло и его нельзя было запустить. В результате этого мы не смогли обеспечить работу воздухозаборника в помещении, где содержатся птицы. Из-за этого в помещении скопился газообразный аммиак, который является продуктом жизнедеятельности самих кур и птицы погибли от его концентрации. Потеряно порядка 6 тысяч птиц, но с учётом общей мощности птицефабрики – 400 тысяч птиц, надеемся возместить этот ущерб». Ранее сообщалось, что фермеры Узбекистана понесли убытки в несколько десятков тысяч долларов из-за отключений электроэнергии.

