Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса в 94,1%

CentralAsia (CA) - Вакцина американской компании Moderna от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%, говорится в релизе фармпроизводителя.

Сообщается, что в третьей фазе испытания вакцины приняли участие 30 тысяч добровольцев. Первичный анализ исследовал эффективность вакцины на 196 добровольцах, у которых был COVID-19, и 30 из них, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

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Из 196 добровольцев 185 человек получили плацебо, вакцину сделали лишь 11 участникам испытания. Ни один из 30 тяжелых случаев не был зарегистрирован в группе, получавшей вакцину, что подтверждает данные о 100% ее эффективности для предупреждения тяжелого течения COVID-19. В ходе испытания был зафиксирован один случай смерти, связанной с коронавирусом, при этом он тоже был в группе, получавшей плацебо, а не вакцину.

"Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%, эффективность вакцины при тяжелом (течении) COVID-19 составила 100%. (Вакцина) mRNA-1273 в целом по-прежнему хорошо переносится, на сегодняшний день серьезных проблем с безопасностью не выявлено", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что эффективность не зависела от возраста, пола, расы и происхождения. В группе из 196 добровольцев были 33 участника старше 65 лет.

Компания намерена в понедельник представить свою вакцину от COVID-19 на утверждение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).