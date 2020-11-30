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  30 ноября 2020
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За период второго локдауна количество случаев COVID-19 в Англии упало на 30 %

CentralAsia (CA) -  В Англии после введения второго жесткого локдауна количество заражений коронавирусом снизилась примерно на 30%.

Такие результаты показало исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона и Ipsos MORI, пишет СNN со ссылкой на сайт колледжа.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 100 тысяч человек в период между 13 и 24 ноября. Согласно его результатам, 0,96% населения Англии имеет вирус, или примерно 1 из 100 человек. "Это примерно 30-процентное падение количества инфекций по сравнению с предыдущими выводами, где по состоянию на 2 ноября 1 из 80, или 1,3% людей имели вирус", — говорится в отчете.

Также сообщается, что падение количества новых заражений наблюдается и на национальном уровне, и в регионах, которые ранее были самыми пострадавшими. Эти тенденции свидетельствуют о том, что локдаун помог сдержать COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Великобритании планируют ослабление карантина. Количество ежедневных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 снизилось. На время локдауна в стране закрыты все магазины, кроме с товарами первой необходимости. Люди в основном работают из дома.

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