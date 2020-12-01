История успеха монгольской команды войдет в историю на финале Jeddah Final. Видео

CentralAsia (MNG) - В основе одной из самых больших историй успеха баскетбольного турнира 3x3, Ulaanbaatar MMC Energy всегда казалось, что суждено сделать самый большой этап Мирового тура.

И монгольская команда исполнит свое желание, когда они сделают свой исторический дебют на финале в Джидде 18-19 декабря. Это первая команда из Монголии, которая когда-либо решала исход сезона.

Для них было нервное ожидание во время недавно завершившегося турнира Doha Masters после того, как они заняли 11-е место в турнирной таблице World Tour после возвращения 3x3 в Венгрии. 10 лучших команд уже прошли квалификацию в Джидду, но Ulaanbaatar MMC Energy, которая не играла в Дохе, должна была рассчитывать на правильные результаты, чтобы гарантировать получение билета.

К счастью для них и для Амстердама, занявшего 12-е место, ни один из возможных претендентов не прошел в требуемый полуфинал, что позволило Ulaanbaatar MMC Energy поставить еще одну впечатляющую отметку для истории 3x3 о Золушке из Монголии.

Эта страна в Северо-Восточной Азии с населением всего чуть более три миллиона человек занимает 7-е место в совокупном рейтинге 3x3, а женская сборная в прошлом году напрямую прошла квалификацию на Олимпийские игры в Токио.

Монголия традиционно известна тем, что готовит спортсменов для индивидуальных соревнований, особенно боевых видов спорта, но женская команда 3x3 вошла в историю, став первой спортивной командой страны, прошедшей квалификацию на Олимпийские игры.

Мужская сборная Монголии выиграла Кубок Азии по баскетболу 3x3 2017 на домашней территории и в следующие два года заняла второе место.

Постоянный успех Ulaanbaatar MMC Energy в Мировом турне за последние три года был важен для роста 3x3 в Монголии. Их возглавляют силовик Дэлгэрням Даваасамбуу, который сложен как бык, и атлетичный Дөлгөөн Энхбат.

Они дебютировали в мировом туре на Utsunomiya Masters 2017 и произвели ошеломляющее впечатление, победив посев № 1 Любляну в открытии на пути к удивительному полуфинальному финишу.

Это был их единственный выход в Мировой тур в том сезоне, но в 2018 году они прошли квалификацию на три турнира Masters, что было подчеркнуто четвертьфинальным финишем в Чэнду. Ulaanbaatar MMC Energy активизировала свои силы в прошлом году и запомнился прорывом на профессиональной трассе, когда они ошеломили всех, выиграв свой первый в истории претендент 3x3 победой в Чеджу.

Даваасамбуу постоянно играл в мяч хулигана (мяч хулигана или Bully Ball: физическое доминирование над соперником в баскетболе) и закончил с 39 очками в 5 играх, став самым ценным игроком, что доказало, что он находится в элитной категории 3x3.





Триумф наступил сразу после их полуфинального финиша на Los Angeles Masters, но отсутствие участия в мировом туре дорого обошлось, поскольку Ulaanbaatar MMC Energy завершила сезон 14-й в турнирной таблице, мучительно пропустив финал Utsunomiya.

В этот раз они, наконец, добрались до этого места, но их форма в Дебрецене вызовет некоторую тревогу после того, как они не смогли повлиять на их 2 выступления на Masters, хотя они проиграли в напряженном четвертьфинале против NY Harlem на Hungary Masters.

Наибольшую озабоченность вызвала резкая потеря формы Даваасамбуу, который набрал всего 12 очков и совершил почти такое же количество смен (9). Ему нужно будет вернуть свой прошлый талант, чтобы монголы делали то, что они традиционно делают лучше всего, и вызывали волнения в Джидде.

Большая часть бремени результативности в Венгрии легла на Цэнгуунбаяр Готов, игрока № 5 в Монголии, который великолепно справился со своей задачей.

Но Ulaanbaatar MMC Energy, которая может похвастаться четырьмя из пяти лучших игроков Монголии, потребуется более равномерное распределение, чтобы углубиться в Саудовскую Аравию. Им также придется заново открыть для себя свою физическую форму и страсть - характеристики, которые обычно делают их такими сложными.

Но не стоит их списывать со счетов.

В конце концов, у этих монголов есть особая способность показывать лучшее, несмотря ни на что.

источник: fiba.basketball

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