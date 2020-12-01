Студенты общежитий Улан-Батора обеспечены добавками для поддержки иммунитета

CentralAsia (MNG) - Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Монголии предоставил студентам, проживающим в общежитиях Политехнического колледжа Министерства труда и социальной защиты, а также в центрах профессиональной подготовки и производства, средства защиты от инфекций и 10-дневные добавки для иммунной поддержки.

Помощь получили более 850 студентов 15 государственных и частных центров, проживающих в общежитиях. По сообщению Министерства труда и социальной защиты, ЮНФПА оказал поддержку в предотвращении риска инфицирования студентов, проживающих в общежитиях, в условиях пандемии COVID-19, а также в повышении иммунитета.

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