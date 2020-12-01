Кашемировые компании Монголии пожертвовали государству изделия из шерсти и кашемира

CentralAsia (MNG) - В прошлую пятницу Монгольская ассоциация шерсти и кашемира (Монголын Ноос Ноолуурын Холбоо - МННХ) и входящие в нее компании передали в дар деньги и товары Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧС).

В общей сложности 15 компаний по производству кашемира, включая «Buyan Cashmere», «Cashmere Holding», «Baigali Cashmere», «Goyol Cashmere» и «Gobi aigar» присоединились к кампании и пожертвовали наличными в размере 5,8 млн тугриков ($2035), а изделия из шерсти и кашемира на сумму 25,5 млнтугриков ($8947).

МННХ организовало кампанию с целью оказать духовную поддержку врачам, медсестрам, военным и полицейским, а также сотрудникам Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые неустанно трудятся для здоровья и безопасности граждан.

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