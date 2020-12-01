[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кашемировые компании Монголии пожертвовали государству изделия из шерсти и кашемира

CentralAsia (MNG) -  В прошлую пятницу Монгольская ассоциация шерсти и кашемира (Монголын Ноос Ноолуурын Холбоо - МННХ) и входящие в нее компании передали в дар деньги и товары Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧС).

В общей сложности 15 компаний по производству кашемира, включая «Buyan Cashmere», «Cashmere Holding», «Baigali Cashmere», «Goyol Cashmere» и «Gobi aigar» присоединились к кампании и пожертвовали наличными в размере 5,8 млн тугриков ($2035), а изделия из шерсти и кашемира на сумму 25,5 млнтугриков ($8947).

МННХ организовало кампанию с целью оказать духовную поддержку врачам, медсестрам, военным и полицейским, а также сотрудникам Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые неустанно трудятся для здоровья и безопасности граждан.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Родственники Ксении Собчак в Ташкенте ответили на слова о запущенной могиле ее бабушки и дедушки
  • Forbes назвал Топ-10 самых популярных стран для переезда
  • Катастрофу на Земле признали необратимой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com