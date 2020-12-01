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  1 декабря 2020
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Кашемировая компания Монголии открыла филиал в США на фоне пандемии COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Компания Khanbogd Cashmere LLC открыла новый филиал в Fashion Outlets Store в Чикаго, США, и в новом магазине продаются тканые и трикотажные изделия из кашемира.

Компания имеет филиалы не только в США, но и в Бельгии, Германии, Южной Корее и Китае.

Компания также является поставщиком очищенного кашемира с сертификационным знаком Mongolian Noble Fiber некоторым крупнейшим мировым брендам.

«Чтобы повысить престиж монгольской шерсти и кашемира на мировом рынке и повысить его конкурентоспособность, необходимо срочно увязать сертификационный знак Mongolian Noble Fiber с экологически чистым и устойчивым производством. В рамках этой работы мы реализуем проект устойчивого производства для текстильной отрасли Монголии в сотрудничестве со Step EcoLab и создаем рабочую группу для обеспечения качества шерстяных и кашемировых изделий, отвечающих рыночным требования», - говорится в сообщении.

Рабочая группа создана при участии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, профессиональных ассоциаций, международных проектов, инженеров-консультантов и представителей отрасли.1-1
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