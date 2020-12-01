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  1 декабря 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 12,2 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 30 ноября в стране 40 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки число скончавшихся не изменилось.

Общее количество инфицированных COVID-19 в Таджикистане достигло 12 194 человек, из них выздоровели 11 599 пациентов, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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