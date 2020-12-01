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  1 декабря 2020
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На утро 1 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 689 человек. Всего — 132 348

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 689 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область - 110;

- Павлодарская область - 94;

- Акмолинская область - 90;

- Костанайская область - 88;

- Восточно-Казахстанская область - 73;

- город Алматы - 52;

- город Нур-Султан - 40;

- Западно-Казахстанская область - 39;

- Алматинская область - 34;

- Карагандинская область - 21;

- Атырауская область - 19;

- Жамбылская область - 15;

- Туркестанская область - 5;

- Актюбинская область - 4;

- Кызылординская область - 3;

- город Шымкент - 2.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 132 348 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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