На утро 1 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 689 человек. Всего — 132 348

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 689 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область - 110;
- Павлодарская область - 94;
- Акмолинская область - 90;
- Костанайская область - 88;
- Восточно-Казахстанская область - 73;
- город Алматы - 52;
- город Нур-Султан - 40;
- Западно-Казахстанская область - 39;
- Алматинская область - 34;
- Карагандинская область - 21;
- Атырауская область - 19;
- Жамбылская область - 15;
- Туркестанская область - 5;
- Актюбинская область - 4;
- Кызылординская область - 3;
- город Шымкент - 2.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 132 348 случаев коронавируса.