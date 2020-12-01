В Монголии за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса. Всего — 801

CentralAsia (MNG) - За понедельник в Монголии было проведено 12 116 ПЦР тестов на коронавирус, и 10 из них дали положительные результаты.

Как сообщила на пресс-конференции начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа, из новых случаев в Улан-Баторе выявлено 7, в аймаках Сэлэнгэ — 1, Говьсумбэр — 1 и в сомоне Батцэнгэл аймака Архангай — 1.

По состоянию на 1 декабря в Монголии общее число инфицированных коронавирусом достигло 801. Из них 434 пациента проходят стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

Коронавирус в Монголии

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