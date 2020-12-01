Глава МИД Узбекистана и госсекретарь США провели телефонный разговор

- Узбекистан, политика
- 9:24, 01 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с Государственным секретарем Майклом Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Госсекретарь Майкл Помпео подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Узбекистана, его территориальной целостности и независимости, а также программы реформ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Во время разговора стороны обсудили вопросы защиты прав человека, борьбы против торговли людьми, защиты гражданского общества.
Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и США обсудили вопросы сотрудничества между деловыми кругами двух стран и о возможностях, создаваемых для экспортеров и инвесторов из США в Узбекистане.
Стороны высоко оценили решение правительств Узбекистана и США превратить ежегодные двусторонние политические консультации в диалог о стратегическом партнерстве.
В рамках этого диалога Соединенные Штаты и Узбекистан будут стремиться к более тесному сотрудничеству в политическом, экономическом, гуманитарном и гуманитарном измерениях, отмечается в сообщении Госдепа.