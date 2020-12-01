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  1 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 400 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 402 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 116 863 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 882;

- Алматы - 14 740;

- Атырауская область - 11 345;

- Восточно-Казахстанская область - 11 241;

- Карагандинская область - 10 647;

- Западно-Казахстанская область - 7243;

- Северо-Казахстанская область - 6060

- Шымкент - 5160;

- Павлодарская область - 5023;

- Алматинская область - 4942;

- Акмолинская область - 4262;

- Жамбылская область - 4197;

- Костанайская область - 3776;

- Туркестанская область - 3390;

- Мангистауская область - 3382;

- Актюбинская область - 3320;

- Кызылординская область - 3253.

Коронавирус в Казахстане
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