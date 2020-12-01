За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 400 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 402 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 116 863 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 882;
- Алматы - 14 740;
- Атырауская область - 11 345;
- Восточно-Казахстанская область - 11 241;
- Карагандинская область - 10 647;
- Западно-Казахстанская область - 7243;
- Северо-Казахстанская область - 6060
- Шымкент - 5160;
- Павлодарская область - 5023;
- Алматинская область - 4942;
- Акмолинская область - 4262;
- Жамбылская область - 4197;
- Костанайская область - 3776;
- Туркестанская область - 3390;
- Мангистауская область - 3382;
- Актюбинская область - 3320;
- Кызылординская область - 3253.
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