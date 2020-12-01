Избившая двух мужчин девушка стала чемпионом Узбекистана по таэквондо

CentralAsia (UZ) - Избившая двух оскорбивший её молодых людей девушка стала чемпионом Узбекистана по тхэквондо.

24-29 ноября в Ташкенте состоялся чемпионат Узбекистана по тхэквондо, на котором 23-летняя Гульсанам Алижонова завоевала золотую медаль, став чемпионкой Узбекистана, сообщает пресс-служба Ассоциации тхэквондо Узбекистана.

«Я посвящаю свою золотую медаль моей маме»,- заявила победительница.

Девушка стала победительницей в весовой категории 73 кг, победив действующую чемпионку Диеру Гофуржонову. Теперь Алижонова будет готовиться к Олимпийским играм 2024, которые пройдут в Париже.

В июне в Нарынском районе Наманганской области Алижонова избила двоих парней, в результате чего в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После резонанса в соцсетях уголовное дело против девушки было закрыто.