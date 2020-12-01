Избившая двух мужчин девушка стала чемпионом Узбекистана по таэквондо

- Узбекистан, спорт
- 9:47, 01 декабря 2020
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|Продолжение: Девушка опровергла сообщение МВД Узбекистана о том, что она избила двух мужчин «беспричинно» (видео)
|Предыстория: В Узбекистане 23-летняя девушка избила двух мужчин
CentralAsia (UZ) - Избившая двух оскорбивший её молодых людей девушка стала чемпионом Узбекистана по тхэквондо.
24-29 ноября в Ташкенте состоялся чемпионат Узбекистана по тхэквондо, на котором 23-летняя Гульсанам Алижонова завоевала золотую медаль, став чемпионкой Узбекистана, сообщает пресс-служба Ассоциации тхэквондо Узбекистана.
«Я посвящаю свою золотую медаль моей маме»,- заявила победительница.
Девушка стала победительницей в весовой категории 73 кг, победив действующую чемпионку Диеру Гофуржонову. Теперь Алижонова будет готовиться к Олимпийским играм 2024, которые пройдут в Париже.
В июне в Нарынском районе Наманганской области Алижонова избила двоих парней, в результате чего в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После резонанса в соцсетях уголовное дело против девушки было закрыто.