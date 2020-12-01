[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Избившая двух мужчин девушка стала чемпионом Узбекистана по таэквондо
Продолжение: Девушка опровергла сообщение МВД Узбекистана о том, что она избила двух мужчин «беспричинно» (видео)Предыстория: В Узбекистане 23-летняя девушка избила двух мужчин

CentralAsia (UZ) -  Избившая двух оскорбивший её молодых людей девушка стала чемпионом Узбекистана по тхэквондо.

24-29 ноября в Ташкенте состоялся чемпионат Узбекистана по тхэквондо, на котором 23-летняя Гульсанам Алижонова завоевала золотую медаль, став чемпионкой Узбекистана, сообщает пресс-служба Ассоциации тхэквондо Узбекистана.

«Я посвящаю свою золотую медаль моей маме»,- заявила победительница.

Девушка стала победительницей в весовой категории 73 кг, победив действующую чемпионку Диеру Гофуржонову. Теперь Алижонова будет готовиться к Олимпийским играм 2024, которые пройдут в Париже.

В июне в Нарынском районе Наманганской области Алижонова избила двоих парней, в результате чего в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После резонанса в соцсетях уголовное дело против девушки было закрыто.

print
  • Монголия будет использовать только самые безопасные и проверенные вакцины от коронавируса, - Минздрав
  • В Монголии за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса. Всего — 801
  • В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 72 920


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com