Президентские выборы в США: Висконсин утвердил победу Байдена в штате

CentralAsia (CA) - Губернатор штата Висконсин Тони Эверс объявил результаты президентских выборов и подтвердил победу Джо Байдена в штате.

«Сегодня я выполнил свой долг по сертификации результатов выборов 3 ноября и, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис», - говорится в сообщении Эверса в Фейсбуке.



Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. 7 ноября ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в судах. Штаб республиканца подал ряд исков с требованием приостановить или пересчитать голоса, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.