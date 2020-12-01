Монголия будет использовать только самые безопасные и проверенные вакцины от коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (MNG) - Монголия будет использовать только самые безопасные и проверенные вакцины от коронавируса, заявила начальника отдела оперативного управления связи с общественностью Минздрава Д.Нарангэрэл, отвечая на вопрос журналиста о том, по каким критериям правительство будет закупать вакцину от COVID-19.

Также специалист рассказала о действии закона об иммунизации в стране.

«Все вакцины для детей до 15 лет в Монголии получают от Всемирной организации здравоохранения через завод, сертифицированный ЮНИСЕФ. Другими словами, Монголия — одна из стран мира, где используются самые качественные и надежные вакцины. Граждане не должны сомневаться в этом», - заявила она.

«Что касается COVID-19, мы работаем над планом по использованию вакцины высочайшего качества с гарантией. Первый критерий, который нам нужен — это вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения. Во-вторых, есть базовые требования, чтобы оборудование подходило по мощности для холодной погоде нашей страны. Монголия будет использовать только самые безопасные, лучшие и проверенные вакцины в мире», - добавила Нарангэрэл.

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