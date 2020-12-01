Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые из исследовательской лаборатории вирусологии Института общественного здравоохранения Турции провели исследование, чтобы оценить нагрузку вируса на бессимптомных носителей COVID-19 и пациентов с выраженными симптомами. Материал опубликован в медицинском журнале Infection.



В результате исследования группа экспертов выяснила, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. Как заявили ученые, это отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих стран, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.



Для исследования авторы взяли у участников эксперимента пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

В результате выяснилось, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка выше, чем при наличии симптомов. При этом тяжесть заболевания была обратно пропорциональна этому показателю.



Авторы исследования отмечают, что вопрос необходимо изучать в дальнейшем, поскольку более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь «вершиной айсберга» проблем, связанных с распространением коронавируса.