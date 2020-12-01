[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

CentralAsia (CA) -  Ученые из исследовательской лаборатории вирусологии Института общественного здравоохранения Турции провели исследование, чтобы оценить нагрузку вируса на бессимптомных носителей COVID-19 и пациентов с выраженными симптомами. Материал опубликован в медицинском журнале Infection.

В результате исследования группа экспертов выяснила, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. Как заявили ученые, это отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих стран, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.

Для исследования авторы взяли у участников эксперимента пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

В результате выяснилось, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка выше, чем при наличии симптомов. При этом тяжесть заболевания была обратно пропорциональна этому показателю.

Авторы исследования отмечают, что вопрос необходимо изучать в дальнейшем, поскольку более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь «вершиной айсберга» проблем, связанных с распространением коронавируса.

print
  • Президенты Узбекистана и России обсудили использование российской вакцины от коронавируса
  • В Италии 101-летняя женщина трижды переболела коронавирусом
  • Группа преподавателей Российского университета дружбы народов прибыла в Ташкент


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com