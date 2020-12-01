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  1 декабря 2020
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Мирзиёев поздравил Назарбаева с Днем первого президента

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Нурсултану Назарбаеву поздравительную телеграмму по случаю Дня первого президента Республики Казахстан.

Президент Узбекистана пожелал Елбасы Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и больших успехов в его деятельности во благо страны, а братскому народу Казахстана – мира, благополучия, устойчивого развития и процветания, сообщается на сайте первого президента РК.

«День первого президента – это исторический выбор многонационального народа Казахстана, уникальный символ мира и стабильности, единства и согласия нации. Вы заслужили большое уважение и признание как лидер страны, основоположник эффективных реформ, приведших к беспрецедентным достижениям суверенного Казахстана, автор признанных мировым сообществом глобальных инициатив, опытный и известный политик, самоотверженный руководитель, считающий своим священным долгом служение своему народу и Родине», - написал Шавкат Мирзиёев.

День Первого президента Казахстан отмечает с 2012 года – 1 декабря. Праздник был учрежден в признание заслуг Нурсултана Назарбаева перед страной.

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