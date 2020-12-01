В Узбекистане за ночь выявили 174 новых случая коронавируса. Всего 73094

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 30 ноября 2020 года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73094 (+174).

По данным Минздрава, новые случаи заболевания выявлены в 5 областях страны.

За сутки скончались 2 пациента с коронавирусом, в результате чего общее число смертельных случаев достигло 610.

Всего вылечено 70 337 (+139) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2147 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 172 находятся в тяжёлом состоянии, а 39 - в критическом.