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  1 декабря 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 174 новых случая коронавируса. Всего 73094

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 30 ноября 2020 года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73094 (+174).

По данным Минздрава, новые случаи заболевания выявлены в 5 областях страны.

За сутки скончались 2 пациента с коронавирусом, в результате чего общее число смертельных случаев достигло 610.

Всего вылечено 70 337 (+139) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2147 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 172 находятся в тяжёлом состоянии, а 39 - в критическом.

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