Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны во время минуты молчания и отвернувшись, села на газон. Фото

// Tania Esperón

CentralAsia (CA) - Испанская футболистка Паула Дапена отказалась почтить память недавно скончавшегося футболиста Диего Марадоны во время минуты молчания, пишет Marca.

Перед товарищеским матчем между командами «Виахес Интерриас» и «Депортиво Абанка» спортсменки выстроились, чтобы почтить память форварда, но Паула Дапена, играющая за испанскую «Виахес Интерриас» отвернувшись, села на газон.

«За несколько дней до этого был Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Минута молчания в честь Марадоны, про которого известно, что он был абьюзером, а не в честь жертв насилия, кажется мне лицемерием», - заявила Дапена.



«Я сказала, что отказываюсь соблюдать минуту молчания в честь насильника, педофила и обидчика, и что мне пришлось отвернувшись, сесть на газон. Чтобы быть игроком, мы должны сначала быть хорошим человеком и иметь свои ценности», - заключила футболистка.

Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца.