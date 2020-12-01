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  1 декабря 2020
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Турция ужесточила карантин из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, пишет агентство «Анадолу».

Теперь на всей территории страны ежедневно будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00, вводится полный запрет на выход на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника.

По словам Эрдогана, комендантский час не будет распространяться на работников ряда секторов, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Отмечается, что рынки, продуктовые магазины, мясные лавки и овощные магазины смогут оказывать услуги по доставке на дом и по выходным. Гражданам в возрасте до 20 лет, а также лицам старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом.

Новые ограничения вступили в силу сегодня.

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