Турция ужесточила карантин из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, пишет агентство «Анадолу».

Теперь на всей территории страны ежедневно будет действовать комендантский час с 21:00 до 05:00, вводится полный запрет на выход на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника.

По словам Эрдогана, комендантский час не будет распространяться на работников ряда секторов, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.

Отмечается, что рынки, продуктовые магазины, мясные лавки и овощные магазины смогут оказывать услуги по доставке на дом и по выходным. Гражданам в возрасте до 20 лет, а также лицам старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом.

Новые ограничения вступили в силу сегодня.

