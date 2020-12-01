В Таджикистане за год увеличилось число умерших от ВИЧ-инфекции

CentralAsia (TJ) - За 9 месяцев 2020 года с положительным результатом на ВИЧ- инфекцию в Таджикистане зарегистрировано 890 человек. Общее количество людей с диагнозом ВИЧ/СПИД составляет 12 876. Все они находятся на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, заявил сегодня НИАТ «Ховар» директор Республиканского центра по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, доктор медицинских наук Рустам Нуров.



По словам Нурова, в Таджикистане показатель заболеваемости ежегодно снижается. По сравнению с показателями прошлого года ВИЧ-инфицированных в этом году зарегистрировано на 205 человек меньше.



«Из общего количества зарегистрированных случаев заражения вирусом иммунодефицита, как и в прежние годы, больше всего приходится на мужчин. Из общего количества людей, зарегистрированных в этом году в Республиканском центре по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом с положительным диагнозом, 534 человека являются мужчинами, а остальные — женщины», - сказал специалист.



Основными путями передачи вируса иммунодефицита человека, по его словам, являются в основном половой и инъекционный. 60% из общего количества ВИЧ-инфицированных заразились половым путем, лишь 21,4% — инъекционным.



В текущем году от этого заболевания в Таджикистане умерло 67 человек, что на 10 случаев больше прошлого года.



В рамках «Национальной программы по противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека в Таджикистане на 2017-2020 годы» в 2019 году было протестировано свыше миллиона людей, а в 2020 году по причине распространения COVID-19 – 600 тысяч человек.



«Ускорение или интенсификация мер против ВИЧ-инфекции необходимы, чтобы в ближайшие 10-15 лет полностью остановить эпидемию. Для этого нужно, чтобы большинство людей, потенциально инфицированных ВИЧ, узнали свой статус путем тестирования, чтобы большинство из них получали лечение, чтобы у них в результате лечения был бы подавлен ВИЧ. Это укрепляет иммунную систему лиц, живущих с инфекцией, минимизируя при этом риск передачи вируса», - подчеркнул Нуров.

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