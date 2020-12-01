Проект по применению цифровых решений для сельского хозяйства Монголии будет реализован

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии З.Мэндсайхан провел встречу с представителем продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ЮНФАО) в Монголии Винодом Ахуджа и директором округа Азиатского банка развития (АБР) в стране Павитом Рамачандраном.

В ходе встречи были подписаны два проектных документа по техническому сотрудничеству «Предотвращение рисков и снижение воздействия дзуда» и «Развитие цифрового сельского хозяйства в Монголии».

В рамках проекта «Предотвращение рисков и снижение воздействия дзуда» будут приняты столь необходимые меры, как приготовление кормов для животноводческих общин в регионах, где летом 2020 года наблюдались плохие погодные условия.

Благодаря последнему проекту информационные и технологические достижения и цифровые решения будут внедрены в сельскохозяйственной отрасли Монголии с помощью онлайн-платформы данных, обеспечивающей более широкий доступ к своевременной, точной и привязанной к конкретному местоположению информации, а также улучшенные условия жизни и риски.

Более того, единая нормативная платформа для сельскохозяйственной отрасли, инициатива Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, была согласована для реализации в сотрудничестве с ЮНФАО и АБР.

Эта платформа призвана обеспечить единое управление и координировать мегапроекты и техническую помощь, предоставляемую международными партнерами по развитию в области продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, увеличивая их преимущества.

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