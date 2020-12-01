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  1 декабря 2020
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Войска Азербайджана вошли в Лачин

CentralAsia (CA) -  Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Ранее армянские войска оставили Кельбаджарский и часть Агдамского района Азербайджана.

Как пишет агентство «Анадолу», через Лачинский район проходит основная дорога, связывающая Армению с Нагорным Карабахом.

Наряду с райцентром под контроль ВС Армении в Лачинского районе перешли 1 поселок и 125 селений. Более 65 тыс. азербайджанцев оставили свои дома в этой части Азербайджана.

20 ноября под контроль Азербайджана вернулся Агдам, а 25 ноября – Кельбаджар.

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