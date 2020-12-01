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  1 декабря 2020
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Постановления парламента Монголии издаются в двух письмах

CentralAsia (MNG) -  Согласно Закону о монгольском языке и Постановлению правительства Монголии «Национальная программа монгольской письменности III» от 2020 года, журнал «Төрийн мэдээлэл» должен издаваться в двух письмах (на кириллце и на старомонгольском классическом алфавите ) с 2021 года, а с 2023 года — только на монгольском классическом письме.

Секретариат Великого Государственного Хурала начал публиковать законы и постановления на данном издании в двух письмах.

В этом выпуске были опубликованы Закон о внесении изменений в Закон о порядке проведения заседаний Великого государственного хурала Монголии, Закон о внесении изменений в Закон о Великом государственном хурале Монголии и Постановление о назначении и увольнении членов Национальной комиссии по правам человека Монголии.

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