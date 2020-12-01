В мире число заболевших коронавирусом превысило 63 млн
- Азия и мир, общество
- 12:19, 01 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 63 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 1 декабря в 191 стране и территорий мира зарегистрировано 63 236 804 случая заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 1,4 млн.
По числу зараженных по прежнему лидируют США, затем идет Индия, на третьем месте Бразилия.
Топ-5 стран с наибольшим количеством заболевших:
- США — 13,5 млн
- Индия — 9,4 млн
- Бразилия — 6,3 млн
- Россия — 2,2 млн
- Франция — 2,2 млн.