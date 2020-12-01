В мире число заболевших коронавирусом превысило 63 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 63 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 1 декабря в 191 стране и территорий мира зарегистрировано 63 236 804 случая заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 1,4 млн.

По числу зараженных по прежнему лидируют США, затем идет Индия, на третьем месте Бразилия.

Топ-5 стран с наибольшим количеством заболевших:

- США — 13,5 млн

- Индия — 9,4 млн

- Бразилия — 6,3 млн

- Россия — 2,2 млн

- Франция — 2,2 млн.