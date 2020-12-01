В центре Тбилиси появился билборд с символикой 25-летия нейтралитета Туркменистана

CentralAsia (TM) - Грузия поздравляет народ Туркменистана со знаменательной датой — 25-летием нейтралитета: на одной из центральных улиц Тбилиси появился большой рекламный щит с эмблемой празднования юбилея туркменского внешнеполитического статуса и надписями на английском и грузинском языках. Об этом сообщает издание Ориент.

Символическая акция продолжает серию подобных многочисленных мероприятий во многих столицах мира и продлится до конца текущего года.

В прошлом месяце на улицах и в метрополитене Тбилиси демонстрировался видеоролик о Туркменистане в честь Дня независимости и 25-летия нейтралитета страны.