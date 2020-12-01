Немецким врачам присвоили почетные звания в Туркменистане

CentralAsia (TM) - 28 ноября в Международном центре эндокринологии и хирургии по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова вручили звания Почетных профессоров Туркменистана немецким врачам, прибывшим в Ашхабад из Мюнхена. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Звания Почетный профессор Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева (ТГМУ) «за личный вклад в расширение спектра и повышение качества медицинских услуг в Туркменистане, развитие международного сотрудничества» получили хирург-ортопед клиники Гроссхадерн города Мюнхен ФРГ Волькмар Янссон, хирург-ортопед этой же клиники Маттиас Питчман и врач-стоматолог, имплантолог Гюнтер Дом.

Сообщается, что врачи работали в Центре эндокринологии и хирургии в Ашхабаде, который во время открытия в 2017 году получил сертификаты Немецкого общества болезней сахарного диабета и Фонда здравоохранения по внешней среде.

По данным ТДХ, в этот визит, который продлился с 26 по 29 ноября, врачи успешно провели несколько сложных операций, консультации и врачебные симпозиумы. В частности, профессор университетской клиники Гроссхадерн города Мюнхен и почетный профессор ТГМУ Клаус Пархофер, который сотрудничает с туркменскими врачами с 2008 года, встретился с эндокринологами.

Ранее сообщалось, что с врачом Клаусом Пархофером провел встречу Гурбангулы Бердымухамедов.