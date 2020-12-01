Самую высокую башню Нур-Султана назовут «Казахстан» (фото)

// Турар Казангапов

CentralAsia (KZ) - Самую высокую башню строящегося в столице Казахстана многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза» назовут «Казахстан». Об этом Нурсултан Назарбаев рассказал в фильме «Түркістан: көне мен келешек көпірі».

Телеканал Qazaqstan опубликовал фрагмент фильма, премьера которого ожидается сегодня вечером.

«В следующем году самую большую башню «Абу-Даби Плаза» назовем «Казахстан». В нашей широкой степи более высокого здания нет, которое так издалека видно. И если кто-то спросит: «А что это за высокое здание?», можно сказать: «Это башня «Казахстан», - сказал Назарбаев.

Также он отметил, что в столице строится самая большая в стране мечеть. Ее предназначение в том числе туристическое.

Как пишет Tengrinews, строительство комплекса завершится в 2021 году.

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