В Ташкентской области вместо скончавшегося от COVID-19 главного имама назначен новый

CentralAsia (UZ) - Жасур Раупов, исполняющий обязанности заместителя главного имама Ташкента, назначен главным имамом Ташкентской области.

Как сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, 30 ноября этот вопрос был рассмотрен на встрече имамов Ташкентской области.

Отмечается, что новый главный имам Ташкентской области Жасур Раупов окончил Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари и Андижанский государственный университет. С 1999 года по настоящее время он работал имам-хатибом в нескольких мечетях Ташкента. С 2010 года он также занимал должность заместителя главного имама Ташкента.

Прежний главный имам Ташкентской области Хайруллох Турматов скончался в середине сентября текущего года. Как сообщалось, имам умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.