Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 73 145

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 12:30 1 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73 145 (+51).

Случаи новых заболеваний выявлены:

5 человек в Республике Каракалпакстан,

2 человека в Джизакской области,

1 человек в Кашкадарьинской области,

5 человек в Наманганской области,

4 человека в Сурхандарьинской области,

9 человек в Ферганской области,

3 человека в Хорезмской области,

6 человек в Ташкентской области,

16 человек в Ташкенте.

В стране вылечено 70 337 человек, инфицированных коронавирусом, а показатель выздоровления составляет 96%.

В настоящее время 2198 пациентов продолжают лечение.