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  1 декабря 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 73 145

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 12:30 1 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73 145 (+51).

Случаи новых заболеваний выявлены:

5 человек в Республике Каракалпакстан,
2 человека в Джизакской области,
1 человек в Кашкадарьинской области,
5 человек в Наманганской области,
4 человека в Сурхандарьинской области,
9 человек в Ферганской области,
3 человека в Хорезмской области,
6 человек в Ташкентской области,
16 человек в Ташкенте.

В стране вылечено 70 337 человек, инфицированных коронавирусом, а показатель выздоровления составляет 96%.

В настоящее время 2198 пациентов продолжают лечение.

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