В России число зараженных коронавирусом превысило 2,3 млн

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировано 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались — 569. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб.



Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6524 (на 13 человек больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 3697, Подмосковье — 1104, Нижегородской области — 462, Карелии — 427, Архангельской области — 387, Свердловской — 367, Красноярском крае — 336, Ростовской области — 332 и Хабаровском крае — 330. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по три.



Таким образом, общее количиество инфицированных в РФ достигло 2 322 056 человек, из них выздоровели — 1,8 млн, скончались 40 464 человека.

