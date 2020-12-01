[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России число зараженных коронавирусом превысило 2,3 млн

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировано 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались — 569. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб.

Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6524 (на 13 человек больше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 3697, Подмосковье — 1104, Нижегородской области — 462, Карелии — 427, Архангельской области — 387, Свердловской — 367, Красноярском крае — 336, Ростовской области — 332 и Хабаровском крае — 330. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по три.

Таким образом, общее количиество инфицированных в РФ достигло 2 322 056 человек, из них выздоровели — 1,8 млн, скончались 40 464 человека.

print
  • Самую высокую башню Нур-Султана назовут «Казахстан» (фото)
  • Глава МИД Узбекистана и госсекретарь США провели телефонный разговор
  • В Швеции мать почти 30 лет держала сына взаперти (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com