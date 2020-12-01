Великобритания и Таджикистан обсудили вопросы развития двусторонних отношений

- Таджикистан, общество
- 14:51, 01 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - Состоялась онлайн-встреча заместителя министра иностранных дел Таджикистана Музаффара Хусейнзода с парламентским заместителем государственного секретаря Великобритании и Северной Ирландии Венди Мортон. б этом сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в политической, экономическойой и гуманитарной сферах. Также обсуждались вопросы совместной борьбы с пандемией COVID-19 и смягчения последствий изменения климата.
Собеседники подчеркнули важность расширения сотрудничества в рамках международных организаций и финансовых институтов.
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