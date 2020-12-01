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  1 декабря 2020
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Великобритания и Таджикистан обсудили вопросы развития двусторонних отношений

CentralAsia (TJ) -  Состоялась онлайн-встреча заместителя министра иностранных дел Таджикистана Музаффара Хусейнзода с парламентским заместителем государственного секретаря Великобритании и Северной Ирландии Венди Мортон. б этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в политической, экономическойой и гуманитарной сферах. Также обсуждались вопросы совместной борьбы с пандемией COVID-19 и смягчения последствий изменения климата.

Собеседники подчеркнули важность расширения сотрудничества в рамках международных организаций и финансовых институтов.

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