В Таджикистане родные солдата обвиняют офицеров, что их «сыну в рот залили кипяток»

CentralAsia (TJ) - Родители солдата-срочника, приступившего к службе всего полмесяца назад утверждают, что их сын был доставлен в клинику для душевнобольных в районе Рудаки после того, как «ему в рот залили кипяченую воду».

По словам родных, 26-летний Баховуддин Юсупов потерял способность разговаривать и находится в тяжелом состоянии. Офицеры военной части, где служил Юсупов, утверждают, что парень был болен до призыва в армию.

Баховуддин Юсуфов, житель села Чапаев джамаата Заргар района Кушониён (бывший Бохтарский район) был призван на службу в армию 20 октября этого года. Службу он проходил в военной части, расположенной на территории Гиссарского района недалеко от Душанбе.

29 ноября, в беседе с Радио Озоди отец солдата Абдулхафиз Юсупов сообщил, что о госпитализации сына они узнали 18 дней назад. По его словам, когда семья приехала в больницу навестить сына, поняли, что он не может разговаривать и постоянно указывал на травмы в области рта и головы.

Представители военчасти, где служил Юсуфов, утверждают, что «скорее всего, парень был болен до того, как попал на службу и его дело сейчас изучается».

Тем временем, по словам отца, он увидел следы от гематом и ушибов на лице сына. Отец говорит: «Его губы были черными. Когда я протянул ему пиалку с водой, он испугался и сделал знак, чтобы мы не давали ему пить. Очень боится кипяченой воды. Вообще не разговаривает, а когда я спросил, «что случилось?», он сделал знак, что получил травму головы и еще показал на проблемы в области глотки». Других подробностей отец не рассказал.

Его другой сын – Мехрубон Юсуфов, находящийся в трудовой миграции в России, утверждает, что брата избили. По его словам, ему сообщили, что брата избили и залили в рот кипяченую воду.

Это утверждение офицеры военной части не подтверждают. Представитель военной части в Гиссаре, представившийся по телефону Радио Озоди, как «капитан Гозиев», заявил, что «солдат был болен до призыва и сейчас отправлен на лечение в госпиталь». Офицер вопросы Радио Озоди по поводу того, что солдат подвергся издевательствам и в его горло залили кипяток, отрицал. «Это все разговоры, такого не было. В любом случае, закон все выяснит. Родители должны обратиться, и они им скажут, что именно произошло. Я по телефону ничего говорить не смогу».

По словам родителей, действительно определённые проблемы со здоровьем у сына были, но медкомиссия пришла к выводу, что он готов пройти военную службу. Однако по рассказу Мехрубона Юсуфова, пять лет назад в какой-то драке Баховуддин получил травмы головы и часто проходил лечение. По словам Мехрубона, брата забрали в армию в результате облавы.

«Да, он болел, но не настолько, чтобы лишиться дара речи. Мы предоставили им справку о состоянии здоровья, там было сказано о том, что у него травмирована голова, он проходил лечение и не должен быть призван на службу. Но они все-таки забрали его», говорит отец.

Офис гражданских свобод – правозащитная организация в Таджикистане подсчитала десятки случаев издевательств над призывниками в период 2015-2019 гг., в том числе и десять случаев смерти. Чаще всего молодые военнослужащие становятся жертвами неуставных отношений.

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