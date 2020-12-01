Монголия станет одной из первых стран, которая получит оксфордовскую вакцину от коронавируса

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Х.Баттулга провел онлайн-встречу с руководством англо-шведской фармацевтической компании «AstraZeneca» для обмена мнениями о поставке в Монголию коронавирусной вакцины.

23 ноября компания сообщила, что вакцина AZD1222, разрабатываемая англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность в 70%.

Баттулга высоко оценил усилия компании «AstraZeneca» по разработке вакцины от коронавируса. Глава монгольского государства отметил,что более половины населения Монголии сосредоточено в столице, что представляет высокий риск заражения, поэтому важно за короткий срок привлечь к вакцинации все население, как только вакцина против коронавируса будет выпущена. В связи с этим Х.Баттулга выразил заинтересованность в приобретении вакцины, разработанной этой компанией, когда начнется ее массовое производство.

Руководство фармацевтической компании «AstraZeneca» выразило готовность сотрудничать с Монголией и включить ее в список стран, которые в первую очередь получат поставку вакцин.

В ходе встречи Х.Баттулга заявил, что поручит правительству Монголии и ГЧК обеспечить подготовку к закупке вакцины «AstraZeneca», передает ИА Монцамэ.

Вакцина от COVID-19, разрабатываемая совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, обеспечивает устойчивый иммунный ответ у пожилых людей — группы наивысшего риска, об этом сообщало агентство Reuters.

Вакцина запускает выработку защитных антител и образование Т-клеток в старших возрастных группах, передала FT со ссылкой на двух людей, знакомых с испытанием. Тем самым исследователи получили еще один стимул, находясь в постоянном поиске доказательств того, что вакцина сможет избавить пожилых людей от серьезной болезни или даже смерти, спровоцированных новым коронавирусом (SARS-CoV-2).

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