В Андижане женщина подожгла себя, требуя компенсации за смерть дочери

CentralAsia (UZ) - По данным Генпрокуратуры, днём 30 ноября женщина подожгла себя перед зданием прокуратуры Андижанской области, требуя от ответчика выплатить ей автомобиль Spark в качестве компенсации за смерть дочери.

«В это время сотрудники пост-патрульной службы Андижанского ОВД, следившие за ситуацией, сняли горящую одежду С.Б. и предотвратили серьезные ожоги. Тем не менее, С.Б. была госпитализирована с диагнозом ожогов 15% лица, рук, шеи и груди. Дело расследует прокуратура города Андижана», - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, 24 июля этого года. 21-летний житель Мархаматского района сфотографировал несовершеннолетнюю девушку, которая ждала своего парня, на мобильный телефон. После этого он сказал, что покажет эти фотографии ее родителям и инспектору по профилактике. Испугавшаяся позора, девушка повесилась и покончила жизнь самоубийством.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье 141-1 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса, ведется следствие.

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что мать погибшей девушки 30 ноября приехала в Андижанскую областную прокуратуру. Во время приема женщина пожаловалась, что несмотря на гибель ее дочери, виновник все еще не отдал машину марки "Спарк" в качестве возмещения ущерба. Однако узнав о том, что возвращение автомобиля не входит в компетенцию следственных органов, она заявила, что подожжёт себя и ушла.

В тот же день, в 13:20, на автостоянке прокуратуры женщина начала кричать, привлекая внимание прохожих. Она взяла у своего мужа пластмассовую литровую емкость с бензином, вылила его себе на плечи и подожгла, - отмечается в заявлении прокуратуры.

По данному факту проводится проверка.