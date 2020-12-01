Еврокомиссия включила Узбекистан в систему торговых преференций

CentralAsia (UZ) - 30 ноября текущего года Европейская комиссия в досрочном порядке приняла положительное решение по заявке Республики Узбекистан на получение статуса бенефициара Всеобщей системы преференций плюс – «GSP+».

Соответствующий документ подписала председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Решение было принято на основании отчетов мониторинговых групп Еврокомиссии о выполнении Узбекистаном положений 27 международных конвенций в области защиты прав человека, соблюдения трудовых стандартов, защиты окружающей среды и эффективного управления. На основании проведенного анализа Европейская комиссия пришла к выводу о соответствии Республики критериям для участия в «GSP+» и предложила включить ее в список бенефициаров данной системы.

Согласно установленным процедурам, теперь вопрос будет передан в Европейский совет и Европейский парламент для рассмотрения и утверждения данного решения. После утверждения принятого решения узбекские производители и экспортеры смогут начать пользоваться односторонними тарифными преференциями при экспорте своих товаров на европейский рынок. При этом, количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6200.

Получение Узбекистаном статуса бенефициара «GSP+» создаст прочную основу для устойчивого роста и диверсификации экспорта, что также послужит динамичному развитию взаимовыгодных торговых отношений со странами Европейского союза, отметили в министерстве.