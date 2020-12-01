Российский борец Хабиб Нурмагомедов прилетел в Ташкент

CentralAsia (UZ) - Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Ташкент, сообщают местные СМИ.

Сегодня, 1 декабря, в Национальном олимпийском комитете в Ташкенте пройдет пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры профессионального бойца.

Знаменитый боец ММА частый гость в Узбекистане. В 2017 году он впервые посетил Ташкент, где присутствовал на чемпионате Узбекистана по джиу-джитсу. В 2019 году он стал почетным гостем профессионального бойцовского турнира GFC, который пройдет 23 ноября на "Хумо Арене". В том же году он посетил Самарканд с частным визитом, его принимал младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров.