Немецкие ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг

CentralAsia (CA) - Группа немецких ученных из клиники «Шарите» заявила, что COVID-19 поражает мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке.

Для исследования были взяты образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в «Шарите» и клинике Университетского медицинского центра Геттингена.

Как пишут «Известия», авторы обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга. В свою очередь изображения, полученные с помощью электронного микроскопа, позволили подтвердить гипотезу о том, что коронавирус использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг.

По словам ученых, об этом свидетельствует и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.

«Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга», - объяснила один из авторов статьи доктор Хелена Радбрух из отделения невропатологии клиники.

Однако она допустила, что от нервных клеток вирус распространяется через кровеносные сосуды, поскольку его следы также были обнаружены в стенках сосудов. Таким путем в мозг попадают вирус герпеса и бешенства.

Как отметил руководитель исследования профессор Фрэнк Хеппнер, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, обнаруживаемые у пациентов с COVID-19, такие как потеря обоняния или вкуса.

«Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции», — добавил он.

Авторы указали, что все пациенты, чей биологический материал был взят для исследования, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нуждаются в дополнительной проверке, прежде чем их можно будет применять ко всем больным коронавирусной инфекцией.